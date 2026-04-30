Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in sokak dizaynını ve denetim sistemi daha profesyonel bir hale getirmek için önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, zabıta hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattı.

yeni yol haritasını çizildi

İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu, 7. büyük buluşmasını Kemalpaşa Belediyesi’nin misafirliğinde yaptı. Kurum yetkilileri kentin her yanında aynı disiplini ve hizmet kalitesini yapabilmek için bir araya geldi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ile yerel idareciler katılarak, eksiklikleri ortadan kaldıracak yeni yol haritasını ele aldı.

Büyükşehir ve ilçe zabıtaları birlikte hareket edecek

Verilen kararın ardından, Büyükşehir ve ilçe zabıtaları sahaya birlikte çıkacak. Özellikle yaya trafiğinin fazla olduğu meydanlarda ve kamusal alanlarda yapılacak eş zamanlı operasyonlar sayesinde, şehir düzeni daha yoğun bir şekilde korunacak.

Sokaktaki sorunlar anlık olarak aktarılacak

Zabıta hizmetleri de teknolojinin imkanlarından yararlanıyor. Toplantının en öne çıkan konularından biri dijital dönüşüm oldu.

Sokaktaki sorunların anlık olarak merkeze aktarılması, verilerin dijital bir arşivde bir araya getirilmesi ve denetim süreçlerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi planlanıyor.