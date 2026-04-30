İzmir'in Bornova ilçesinde feci bir kaza meydana gelmişti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Evka-3 sapağı 57. Topçu Tugayı önünde gerçekleşti. Aralarında 1 polis aracının da bulunduğu 10 aracın karıştığı kaza, 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçmesiyle meydana geldi.

Meydana gelen feci kaza sonucunda; 1 polis memuru şehit olurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde, refüjü aşarak karşı şeride geçen tırın karşı yönden gelen araçları önüne katıp sürüklediği görüldü.

O anlar kamerada!

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte facianın boyutu da gözler önüne serilmiş oldu. İlerleyen tırın, ilk olarak kendi istikametindeki araçlara, sonrasında ise refüjü aşarak karşı yönden gelen araçlara çarptığı görüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.