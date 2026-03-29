Son Mühür- Metropoll'ün 11-16 Mart tarihleri arasında bin 186 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği ankette, birinci ayını geride bırakan ABD-İsrail-İran savaşı mercek altına alındı.

İran ve ABD arasındaki gerginlikte Türkiye'nin politikası ne olmalı sorusuna cevap aranan çalışmada, toplumun dikkat çekici bir çoğunluğunun tarafsız kalmamız gerektiği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

İran'a hangi parti seçmeni sıcak bakıyor?



İran'a destek verilmesini isteyenlere bakıldığında bu oranın sırasıyla,

DEM Parti, MHP, CHP ve AK Parti şeklinde olduğu görülüyor.

BUna göre;

DEM Parti'nin yüzde 27.6,

MHP'nin yüzde 27.4'ü,

CHP'nin yüzde 26.4'ü ve

AK Parti'nin yüzde 24.3'ü İran'a destek verilmesinden yana.

ABD ve İsrail'e kim destek veriyor?



ABD ve İsrail'e destek konusunda DEM Parti ve İYİ Parti hariç diğer partilerde ezici bir şekilde hayır görüşü ağır basıyor.

DEM Parti'nin yüzde 7.6'sı

İYİ Parti'nin ise yüzde 6.1'i ABD ve İsrail lehine tavır koyarken bu oran AK Parti'de yüzde 2!'e, CHP'de yüzde 0.7'ye ve MHP'de yüzde 0.8'e düşüyor.

Araştırmanın en dikkat çekici yanı, savaşta tarafsız kalmamız gerekenlerin çoğunlukta olduğunu gözler önüne sermesi oldu.

Ezici çoğunluk tarafsızlıktan yana...



Buna göre tarafsız kalmamız gerekir diyenlerin oranı yüzde 68.1 iken, İran'a destek vermemiz gerekir diyenlerin oranı yüzde 22.6, ABD ve İsrail'e destek vermemiz gerekir diyenlerin oranı yüzde 2.1 olarak görülüyor.