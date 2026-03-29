Son Mühür- Gazeteci Fatih Altaylı’nın CHP yönetimindeki liyakat ve disiplin sorunlarına yönelik geçmişte sarf ettiği zehir zemberek sözler, Uşak’tan gelen şok haberle yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. "Cumhuriyeti kuran parti derdim ama bunlar artık saat bile kuramazlar" diyerek tepkisini dile getiren Altaylı’nın işaret ettiği yönetim zafiyeti, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla somut bir boyuta ulaştı. Ankara’da lüks bir otelde gerçekleştirilen operasyon, siyaset dünyasında taşları yerinden oynattı.

Altaylı’nın "Ben bu CHP’den gerçekten bıktım" çıkışının ardındaki yapısal eleştiriler, Başkan Yalım’ın rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla kelepçelenmesi üzerine sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Kamuoyu, tecrübeli gazetecinin aylar önce dile getirdiği "idari beceriksizlik" vurgusunun, bugün ağır suçlamalarla mahkeme koridorlarına taşınmasını tartışıyor.

Skandalın detayları: Yolsuzluk soruşturması ve otel odasındaki baskın

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilikle yürütülen dev yolsuzluk operasyonu kapsamında, CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’daki hareketliliği teknik takibe alındı. Belediye kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanımı ve kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düğmeye basan emniyet güçleri, Yalım’ı başkentte konakladığı lüks otelde kıskıvrak yakaladı. Operasyonun sadece mali suçlarla sınırlı kalmadığı, baskın anında ortaya çıkan özel detaylarla skandalın boyutunun genişlediği öğrenildi.

Gözaltı işlemi sırasında Özkan Yalım’ın yanında, belediye kadrosunda görevli olduğu belirlenen 21 yaşındaki genç bir kadın personelin bulunması, olayın etik boyutunu da tartışmaya açtı.

"Saat kuramazlar" sözü yeniden gündemde

Yaşanan bu "mide bulandırıcı" gelişmelerin ardından, Fatih Altaylı’nın CHP içindeki mevcut duruma dair yaptığı analizler bir kez daha doğrulanır nitelikte yorumlanıyor ve sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Altaylı'nın geçmişte yaptığı açıklamanın altına "ben de yoruldum", "haklıymışsın" yorumları yapıyor. Altaylı, özellikle muhafazakar kesimin partiye yönelik eleştirilerine karşı geçmişte partiyi savunduğunu ancak gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti. Altaylı’nın "Birtakım sağcılar 'Halk Partisi' filan derlerdi, ben de 'Cumhuriyeti kuran parti' diyerek savunurdum. Ama bunlar saat kuramaz hale gelmiş" şeklindeki ifadeleri akıllara kazındı.



