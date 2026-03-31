Shaquille O'Neal'ın Türkiye'ye gelerek reklam çekimlerini tamamladığı öğrenildi. Kampanyanın ilk görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi toplarken, izleyiciler reklamdaki iri yapılı ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Shaquille O'Neal hakkında merak edilen tüm detaylar ve Türkcell 5G reklam sürecinin perde arkası...

Shaquille O'Neal kimdir?

Shaquille Rashaun O'Neal, 6 Mart 1972'de ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. Basketbol tarihinin en baskın pivotlarından biri olarak kabul edilen Shaq, NBA kariyerine 1992'de Orlando Magic ile başladı. Ardından Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını giydi. Kariyeri boyunca dört NBA şampiyonluğu kazandı ve üçünü Los Angeles Lakers ile elde etti. 2006 yılında ise Miami Heat ile dördüncü kupasını kaldırdı.

Shaquille O'Neal boyu ve kilosu kaç?

Basketbol sahalarında rakiplerini fiziksel üstünlüğüyle domine eden Shaq, 2 metre 16 santimetre boyunda. Aktif kariyeri süresince yaklaşık 147 kilogram ağırlığında oynayan O'Neal, NBA tarihinin fiziksel olarak en güçlü oyuncuları arasında gösteriliyor. Bu devasa fiziği, Türkcell reklamında da izleyicinin ilk fark ettiği detay oldu.

Shaquille O'Neal kaç yaşında?

1972 doğumlu olan Shaquille O'Neal, şu an 54 yaşında. Basketboldan emekli olduktan sonra televizyon yorumculuğu, iş dünyası yatırımları ve reklam kampanyalarıyla aktif bir kariyer sürdürüyor. ABD'de birçok büyük markanın yüzü olan Shaq, şimdi de Türkcell ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

Türkcell reklamından ne kadar aldı?

Shaquille O'Neal'ın Türkcell 5G kampanyasından aldığı ücret konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dünya çapındaki ün ve marka değeri göz önüne alındığında, anlaşmanın oldukça yüksek rakamlara ulaştığı tahmin ediliyor. Shaq, NBA sonrası dönemde de dünyanın en çok kazanan eski sporcuları arasında yer almaya devam ediyor.

Shaquille O'Neal Müslüman mı?

Shaquille O'Neal'ın İslam diniyle ilişkisi yıllardır merak konusu. O'Neal, 2010 yılında Suudi Arabistan'da Hac ibadetini yerine getirmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak resmi olarak din değiştirdiğine dair kesin bir beyanı bulunmuyor.