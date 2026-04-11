Son Mühür - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak yürüttüğü Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, uluslararası basında dikkat çekmeyi sürdürüyor. Özellikle İsrail medyası, tatbikatın canlı atış bölümü ve sergilenen askeri kapasiteye geniş şekilde yer verdi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de düzenlediği tatbikatın canlı atış aşamasını başarıyla tamamladığı vurgulanırken, sergilenen deniz gücünün “Benzeri görülmemiş” olduğu ifade edildi.

'Küresel güç' vurgusu

Haberde, Bayraktar TB3 insansız hava aracının tatbikat sırasında hedefleri başarıyla vurduğu ve bunun “dünya çapında bir ilk” olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu durumun, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerlemesini gözler önüne serdiği ifade edildi. İsrail basını ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun açıklamalarına yer vererek, Türk donanmasının küresel ölçekte etkin bir güç haline geldiğine vurgu yaptı.

Hedefleri tek tek sıraladılar

Tatbikatta insansız hava araçlarıyla deniz hedeflerinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Türk donanmasının modern savaş gemileri ve gelişmiş platformlarla birlikte insansız sistemlere yaptığı yatırımla öne çıktığı ifade edildi. Haberde ayrıca Türkiye’deki tersanelerde 41 askeri geminin inşa edildiği, bunların 37’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün ise Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretildiği aktarıldı. Kısa vadede eş zamanlı 50 gemi üretim kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiği ve yeni uçak gemisi projesi çalışmalarının sürdüğü da vurgulandı.