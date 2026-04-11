Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bolu Belediyesi’ne yönelik 28 Şubat’ta başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda jandarma tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir’in savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturma devam ederken, tutuklu bulunan Tanju Özcan cezaevinden SEGBİS üzerinden ifade verirken, Ali Sarıyıldız da adliyeye getirilerek savcılıkta dinlendi. Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının amacı dışında kullanılarak BolSev’e aktarıldığı iddiası üzerine yürütülen işlemler sonucunda 4 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Neler yaşandı?

Bolu Belediyesi’ne yönelik 28 Şubat’ta düzenlenen “irtikap” operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, bazı belediye yöneticileri ve meclis üyeleri gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Özcan ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında 4 Nisan’da Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile daha önce serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.