Çanakkale’de seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Assos-Troya tünelinde hareket halindeki aracın alev alması sonrası tüneller kısa süreli trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle araç maddi hasar gerçekleşti.

Bilinmeyen bir nedenle alev aldı

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Çanakkale İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli’nde gerçekleşen kazada Küçükkuyu istikametinden Ayvacık yönüne doğru hareket eden S.K. isimli sürücünün otomobili henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı. S.K. isimli sürücü, yaşanan hadisenin ardından durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tüneldeki trafik akışını durdurdu. İtfaiyenin müdahalesiyle de bir anda alev alev yanan araç kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirirken araçta maddi hasar meydana geldi.

Tünel bir süre trafiğe kapandı



Yangın sonrası tünel bir süre trafiğe kapatıldı. Tünelde, yoğun dumanın etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.