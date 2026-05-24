Çanakkale’nin Biga ilçesinden sabah saatlerinde gelen haber yürekleri ağza getirdi. Yola çıkan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi veya başka bir aksilik sebebiyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın gerçekleştiği Yıldıran mevkii, bir anda can pazarına döndü.

Olay yerinde can pazarı

Sabah saatlerinde yaşanan kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere haber verdi. İhbarın sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsün içinden çıkarılan yolculara, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından yaralanan çok sayıda vatandaş, ambulanslarla hızla Biga’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamakta. Hastane yönetimlerinden veya resmi makamlardan son duruma dair bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Polis ekipleri soruşturma başlattı

Kazanın tam olarak hangi sebeple meydana geldiği kesinleşmedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsün neden yoldan çıktığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürerken, trafik akışı ekiplerin kontrolünde sağlanmaya çalışılıyor.