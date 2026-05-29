Türkiye’de dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşın hareketliliği devam ediyor. Bazı vatandaş, Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine ziyarete giderken bazı vatandaş da dokuz günlük süreyi fırsat bilerek tatile çıktı. Vatandaş, özellikle sahil kesimlerine akın ederken; şimdilerde ise dönüş yolculuğu başladı.

Ankara yönü yoğun, İzmir yönü ise akıyor

Yurdun dört bir yanında otoyollarda hareketlilik sürerken; Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde dönüş yoluna çıkanlar, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren çok sayıda kişi, dönüş yolculuğuna geçerken İzmir’den de Ankara yönüne yoğun bir trafik akış yaşanıyor. Trafikte İzmir istikametinde ise gözle görülür bir akıcılık olduğu ifade ediliyor.

Emniyet güçleri teyakkuz halinde

Özellikle kara yolunun geçtiği Manisa’nın Turgutlu ilçesinde araç yoğunluğunun arttığı yönünde açıklamalar yapıldı. Emniyet güçleri ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için teyakkuz halinde. Polis ve jandarma ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olumsuzlukların önlenmesi için önlem aldı.