SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Biga-Bandırma kara yolunda 3 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasında yaralanan Bursa Cumhuriyet Savcısı Ali Ökten ve savcı adayı eşinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan savcı çift, Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yapılan detaylı kontrollerde, kazadan sağ kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ali Ökten’in kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlendi. Savcı Ökten’in ve aynı hastanede müşahede altında tutulan savcı adayı eşi Beyza Nur Kaynar Ökten’in tedavilerine devam edildiği ve durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Taziye Yolculuğu Facia ile Bitmişti

Yargı camiasını derinden üzen kaza, dün saat 16.00 sıralarında Biga-Bandırma yolu Osmaniye Köyü yakınlarındaki bir kavşakta meydana gelmişti. Eskişehir’den Çemealtı Köyü’ne taziye ziyaretine gitmek için yola çıkan emekli başçavuş Enver Yavuzel’in kullandığı otomobil ile Bursa’dan Çanakkale yönüne giden ve içinde savcı çiftinin bulunduğu diğer araç kavşak yakınında şiddetle çarpışmıştı.

3 Kişi Yaşamını Yitirmişti

Can pazarının yaşandığı feci çarpışmada, emekli başçavuşun aracında bulunan Nesiha Yavuzel ile Emine Kartal olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Enver Yavuzel de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Bölgede büyük üzüntüye neden olan kazanın ardından hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, jandarma ekiplerinin kazanın oluş şekline ve nedenine yönelik başlattığı geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.