Çanakkale’nin dünyaca ünlü yeri Bozcaada’da, bayram yoğunluğu nedeniyle ulaşım trafiğini düzenlemek adına kritik bir adım atıldı. İl Trafik Komisyonu tarafından alınan yeni kararlar çerçevesinde, adanın dar sokaklarını ve huzurlu atmosferini korumak amacıyla Ramazan Bayramı tatili süresince belirli araç gruplarının adaya geçişine kısıtlama getirildi. Özellikle büyük araçların yarattığı trafik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu uygulama, tatilcilerin adada daha konforlu vakit geçirmesine olanak tanıyacak.

Bozcaada’da bayram mesaisi: Trafik yükünü azaltacak kararlar alındı

Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı Bozcaada, sahip olduğu tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her bayram olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğramaya hazırlanıyor. İstanbul ve çevre illere yakınlığı sayesinde kısa süreli tatillerin vazgeçilmez adresi olan ada, misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken yerel yönetimden ulaşım hamlesi geldi. İl Trafik Komisyonu, adanın coğrafi yapısını ve turistik yoğunluğu göz önünde bulundurarak bayram süresince kamyon, tır, iş makinesi gibi ağır vasıtaların yanı sıra 33 kişi ve üzeri kapasiteye sahip büyük otobüsler ile midibüslerin adaya geçişini resmen yasakladı. Bu önlemle birlikte, adanın dar caddelerinde oluşabilecek olası aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Ege’nin sakin duraklarından Bozcaada tatilcilerin gözdesi

Bozcaada, sadece deniziyle değil, aynı zamanda nostaljik bir kasaba havasını yansıtan eski Rum evleri, butik restoranları ve Türkiye’nin en iyi korunan tarihi kalesiyle de dikkat çekiyor. Bakir koyları ve serin sularıyla yaz kış demeden her mevsim ilgi gören bölge, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgesindeki tatilseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ancak artan popülariteyle birlikte gelen trafik sorunu, adanın özgün yapısını tehdit etmeye başladığından, alınan bu araç kısıtlama kararı adanın doğal ve mimari mirasını korumak adına büyük bir önem taşıyor. Turizmin sürdürülebilirliği noktasında hayati olan bu yasak, bayram boyunca adadaki hareketliliği kontrol altında tutacak.

Belirli araç gruplarına geçiş izni verilmeyecek

Ramazan Bayramı tatili boyunca yürürlükte kalacak olan bu karar, lojistik ve toplu taşıma araçlarını kapsıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, adanın ulaşımını sağlayan feribot hatlarında da bu araç gruplarına yer verilmeyecek. İnşaat faaliyetlerinde kullanılan iş makinelerinden ağır nakliye araçlarına, büyük kapasiteli turist otobüslerinden orta ölçekli midibüslere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yasaklama, Bozcaada’nın yaya dostu yapısını ön plana çıkarmayı hedefliyor. Yetkililer, tatil planı yapan vatandaşların ve tur operatörlerinin bu kısıtlamaları dikkate alarak planlama yapmaları konusunda uyarılarda bulunurken, jandarma ve trafik ekiplerinin geçiş noktalarında denetimleri sıkılaştıracağı bildirildi.

