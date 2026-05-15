SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Çanakkale’de Ağır Ceza Mahkemesi kadın başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonu sızıntısı soruşturmasında çok çarpıcı yeni detaylar ortaya çıktı. Yargı kulislerini hareketlendiren iddialara göre, soruşturma kapsamında kadın hâkimden uyuşturucu kullanım tespiti için adli örnekler alınırken, dava dosyadaki WhatsApp yazışmaları ise şok etkisi yarattı. Dijital incelemelerde kadın başkan ile uyuşturucu şebekesine operasyon bilgisini sızdırdığı iddia edilen taksici Kadir Demirdelen arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Kadın başkanın, taksici Kadir Demirdelen’e IBAN üzerinden para gönderirken açıklama kısmına, 'Ne yazayım aşkım?' mesajının ardından, 'Ne bileyim senin başına bir şey gelmesinden korkuyorum' dediği iddia edildi. Yargı kulislerinde bu yazışmaların, sevgilisi olduğu iddia edilen Demirdelen’i koruma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

Kendi Rızasıyla Saç, Kıl ve Kan Örnekleri Verdi

Soruşturma kapsamında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, birlikte uyuşturucu kullanımı iddiasına ilişkin yürütülen inceleme oldu. Yargı kulislerinden edinilen bilgilere göre, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı tarafından, kadın hâkimin kendi rızasıyla saç, kıl ve kan örnekleri alındı. Alınan biyolojik örneklerin, detaylı inceleme yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği öğrenildi.

HSK Başmüfettişleri Rapor Yazdı, İkinci Daire Açığa Aldı

Soruşturma kapsamında görevlendirilen HSK başmüfettişlerinin, 4 Mayıs tarihinde hazırladıkları ön raporda kadın başkanın acilen açığa alınmasını talep ettiği belirtildi. Bu raporun ardından hızla toplanan HSK İkinci Dairesi, 5 Mayıs tarihinde kadın başkan hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Taksici Kadir Telefon Şifresini İlk Etapta Vermedi

Soruşturmanın merkezindeki isim olan "Taksici Kadir" lakaplı Kadir Demirdelen’in operasyon sırasında ilk etapta telefon şifresini paylaşmak istemediği ileri sürüldü. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Akın tarafından ikna edilen şüphelinin daha sonra şifreyi verdiği, hatta sorgu sürecinde kendisine sigara dahi verildiği kulislerde konuşulan iddialar arasında.