Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşanan aile dramı, bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre, Şefik S. (39) ile eşi Selver S. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay, Debboylar mevkii Truva Sokak’ta bir apartman dairesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Şefik S., eşi Selver S.’ye ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Selver S., komşuların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde gözaltına alınan Şefik S.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.