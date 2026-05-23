Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi için Perşembe günü açıklanan Mutlak Butlan sonrası partililerin görüşleri ikiye ayrıldı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu kanatlarının farklı değerlendirmelerde bulunduğu süreçte tartışmalar devam ederken, parti içi gündem yoğunlaştı.

Gelişmeleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi’ne gitti. Burada basın mensuplarına mutlak butlan hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Özkan, mutlak butlan tartışmalarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Su akar yolunu bulur"

Özkan, açıklamasında siyasi sürecin umutsuzluk üzerine okunmaması gerektiğini vurguladı. CHP’li Vekil Özkan, ‘Su akar yolunu bulur. Bu bir umutsuzluk durumu değildir. Umutsuz yol yoktur, umutsuz insanlar vardır diyen Mustafa Kemal’in yolu bizim yolumuzdur. Biz yol bulmayı da, yol açmayı da bilen partiyiz” ifadelerini kullandı.

CHP'li Vekiller yakından takip ediliyor

Açıklama Cumhuriyet Halk Partisi içinde son dönemde tartışılan hukuki ve siyasi süreçlere ilişkin yorumlar bağlamında değerlendirildi. Özkan’ın sözleri, parti içinde kararlılık ve mücadele vurgusu olarak öne çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde görüş ayrılığı sürerken, CHP’li Vekillerin kamuoyunda yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor.