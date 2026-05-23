Son Mühür / Selda Meşe- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZDOĞA ve İZBETON üzerinden yürütülen soruşturmalar sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanun değişikliğiyle, belediyeler ve iştiraklerinin ticari faaliyetlerine yönelik önemli bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili kanun maddesinde, "Yarısından fazla hissesine sahip olduğu kooperatiflerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut veya kurulacak şirketlere veya kooperatiflere sermaye katılımında bulunulması, bedelsiz devir yoluyla olanlar da dâhil olmak üzere her türlü hisse edinimi, şirket veya kooperatife ortak olunması Cumhurbaşkanının iznine tabidir" ifadeleri kullanıldı.

Soyer, Aslanoğlu gibi isimler hala tutuklu



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında; mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir’in Eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 60 kişi tutuklanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerini ihale usulü yerine kendi şirketi İZBETON'a devretmesi, İZBETON'un ise bu işleri alt yüklenici konumundaki iş insanları yapı kooperatiflerine devrederek yürütmesi, yargıya taşınan ana finansal mekanizmayı oluştururken süreçte ‘kooperatif’ modeli oldukça eleştirilmişti. İZDOĞA ve İZBETON'a yönelik soruşturmalar devam ederken böyle bir karar alınması, belediyelerin denetim dışı alanlar oluşturduğu iddia edilen kooperatifleşme modelinin önünü kesmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kentsel dönüşüm projelerine etki endişesi



Soruşturmalar devam ederken gelen bu düzenlemenin belediye iştiraklerinin gelecekteki yatırım ve ortaklık yapısını da etkileyeceği yorumlarına neden oldu. Düzenlemeyle birlikte İzmir'de yapımı süren Örnekköy, Gaziemir ve Karabağlar gibi bölgelerdeki kentsel dönüşüm projelerinin akıbeti de tartışmaya açıldığı ifade edildi.