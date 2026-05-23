Son Mühür/Selda Meşe- Olay, dün saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ”5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” kapsamında derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 veteriner hekim, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle çıkarıldı.

Mahkeme tutuklama talebinde bulundu

Şüpheli veteriner hekim hakkında 181/1 kapsamında “çevreyi kasten kirletmek" ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A-2 maddesi kapsamında “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında şüpheli veteriner, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeyeçıkarıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

