İzmir’de sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu yüksek kesimlerde almaya başladı. Özellikle Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ çevresi, son günlerde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Bu noktalardan biri olan Mermeroluk Ormaniçi Dinlenme Tesisleri ise serin havası ve sakin ortamıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 5 hektarlık alan üzerine kurulu olan tesis, yemyeşil görüntüsüyle ilk anda fark ediliyor. Bölgede bulunan yaşlı kestane ve çınar ağaçları gölgelik alan oluştururken, karaçamlarla çevrili doğa manzarası da ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor. Özellikle öğle saatlerinde bile bunaltmayan havası nedeniyle bölgeye ilgi artmış durumda.

Piknik yapanların uğrak noktası oldu

Mermeroluk’a gelen ziyaretçilerin büyük bölümü günübirlik vakit geçiriyor. Piknik alanlarında aileler zaman geçirirken, bazı vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Sessiz ortamı nedeniyle kitap okumak ya da sadece dinlenmek isteyenler de bölgeyi tercih ediyor.

Alanın doğal yapısının büyük ölçüde korunmuş olması da dikkat çekiyor. Betonlaşmadan uzak görüntüsü, özellikle şehir merkezindeki yoğunluktan kaçmak isteyenler için önemli bir neden haline geliyor.

Bozdağ’a oldukça yakın konumda

Mermeroluk Ormaniçi Dinlenme Tesisleri’nin Bozdağ beldesine yalnızca 1 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor. İzmir merkeze yaklaşık 100 kilometre, Ödemiş’e ise 25 kilometre mesafede yer alan alan, özel araçla kolay ulaşılabilen noktalar arasında gösteriliyor.

Hafta sonlarında bölgede hareketlilik yaşanırken, çevre ilçelerden gelen ziyaretçi sayısında da artış olduğu ifade ediliyor.

Yol boyunca tarihi duraklar da var

Bölgeye gitmek isteyenlerin tercih ettiği güzergahlardan biri de Birgi üzerinden geçiyor. Tarihi dokusuyla öne çıkan Birgi, ziyaretçilere kısa bir gezi fırsatı sunuyor. Özellikle eski taş evleri ve tarihi yapılarıyla bilinen bölge, doğa yolculuğunu kültürel bir rotaya dönüştürüyor.

Çakırağa Konağı da dikkat çekiyor. Bölgeye gelen birçok ziyaretçi dönüş yolunda konağa uğramayı ihmal etmiyor.

Manzarasıyla öne çıkan döner lokanta ilgi görüyor

Gölcük ile Mermeroluk arasında bulunan belediyeye ait döner lokanta da bölgenin konuşulan noktalarından biri olmuş durumda. Yüksek konumdaki tesis, ziyaretçilere doğa manzarası eşliğinde vakit geçirme imkanı sunuyor.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde manzaranın daha etkileyici hale geldiği belirtiliyor. Bazı ziyaretçiler sadece bu görüntü için bile bölgede mola veriyor.

Mermeroluk’a özel araçla nasıl gidilir?

İzmir merkezden özel araçla yola çıkanlar, D300/E96 güzergahını takip ederek Ödemiş yönüne ilerliyor. Daha sonra Bozdağ yoluna bağlanan sürücüler, Ödemiş Salihli Yolu üzerinden Mermeroluk Ormaniçi Dinlenme Tesisleri’ne ulaşabiliyor. Yol boyunca tabelaların büyük ölçüde yeterli olduğu belirtilse de bazı ziyaretçiler navigasyon kullanmayı tercih ediyor.