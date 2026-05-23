İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurudere Kanyonu, son dönemde doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri olmaya başladı. Özellikle kalabalıktan uzak bir gün geçirmek isteyenler, rotayı Nazarköy tarafına çeviriyor. Bölgeye ulaşanları ise dere sesi, yoğun ağaç örtüsü ve sakin bir ortam karşılıyor.

Dere boyunca uzanan manzara dikkat çekiyor

Kanyona giden yol boyunca akan dere ve çevredeki doğal görüntü, bölgeye ayrı bir hava katıyor. Yol yer yer daralsa da doğallığını büyük ölçüde koruyor. Bu yüzden özellikle yürüyüş yapmayı sevenler için keyifli bir ortam oluşuyor. Sessizlik ve kuş sesleri ise bölgenin en dikkat çeken detaylarından biri. Ziyaretçilerin büyük kısmı burada uzun saatler geçirmek yerine kısa molalar verip doğanın tadını çıkarmayı tercih ediyor.

Kuş gözlemcilerinin uğradığı alanlardan biri

Kurudere Kanyonu yalnızca manzarasıyla değil, canlı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Bölgede büyük baştankara, mavi baştankara ve ispinoz gibi farklı kuş türlerine rastlanabiliyor. Bu nedenle alan, kuş gözlemcileri için de uygun noktalardan biri olarak gösteriliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kanyon çevresindeki yabani yaşam. Bölgede zaman zaman yaban domuzu, tilki, çakal ve yaban tavşanı gibi hayvanların görülebildiği belirtiliyor. alan, bu canlılar için doğal bir yaşam koridoru özelliği taşıyor.

Piknik yapmak isteyenler de tercih ediyor

Kanyon çevresinde kızılçam başta olmak üzere Akdeniz iklimine özgü birçok bitki türü bulunuyor. Sakız ağacı, sandal ağacı ve kermes meşesi bölgede sık görülen türler arasında yer alıyor.

Doğanın içinde vakit geçirmek isteyen bazı ziyaretçiler yanlarında getirdikleri yiyeceklerle burada küçük piknikler yapıyor. Ancak bölgede doğal yapının korunmasına dikkat edilmesi gerektiği de sık sık hatırlatılıyor.

Kurudere Kanyonu’na ESHOT ile nasıl gidilir?

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için ilk durak İzmir Metro’daki Evka 3 istasyonu oluyor. Buradan hareket eden 988 Kemalpaşa–Evka 3 Metro hattıyla Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi durağına ulaşılabiliyor.

Daha sonra kısa bir yürüyüşle Nazar Köy durağına geçilip 768 Vişneli–Kemalpaşa hattına biniliyor. Su Perisi durağında inen ziyaretçiler, kısa sürede Kurudere Kanyonu çevresine ulaşabiliyor.