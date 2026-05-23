Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan İZELMAN personelinin, ocak ayından bu yana biriken mesai ücretleri ve ikramiye ile ilgili sorunlar yaşadığı iddia edildi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ödemelerin yapılacağını bekleyen emekçiler, belediyeden gelen son mesajla hayal kırıklığına uğradıklarını belirtirken gözler şimdi pazartesi günü yapılacağı belirtilen görüşmeye çevrildi.

Personele sendikadan mesaj gitti

Sendikanın daha önce "Bayramdan önce bir mesai ve bir ikramiye yatacak" yönündeki açıklamalarına rağmen, işçiler “İller Bankası’ndan gerekli kaynağın aktarılmadığı” mesajıyla büyük hüsrana uğradı. Edinilen bilgilere göre, İller Bankası’nın belediyeye para yatırmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ödemenin yapıldığı fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut borçları nedeniyle kesinti yaşanmış olabileceği belirtildi.

“150 ila 200 bin lira alacağımız var”

Konuyla ilgili Son Mühür’e ulaşan bir ESHOT personeli, “Ben ESHOT personeliyim. Önümüzdeki hafta bayrama giriyoruz. Bizim ocak ayından mesaimiz olmak üzere şu anda iki ikramiye ve beş mesaimiz Büyükşehir’de duruyor. Bununla beraber sendikamız, daha önce ‘Arkadaşlar bayramdan önce bir mesaimiz ve bir ikramiyeniz yatacak’ demişti. Gelen mesajla İller Bankası’ndan paralar yatmadığı bilgisi geldi. Merak ediyoruz; bu parayı devlet yatırmadı mı yatırdı yoksa bize yalan mı söyleniyor. Bizim beş aylık mesai alacağımız var; ortalama 150 ila 200 bin liraya tekabül ediyor. Ne çocuklarımıza bayramlık alabiliyor ne de bir şey yapabiliyoruz. Batık vaziyetteyiz. Bir an evvel alacaklarımızı istiyoruz. Bayrama bu şekilde girmek istemiyoruz” diye konuştu.