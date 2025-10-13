Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutuklu yargılandığı kooperatif davasına ilçe başkanlıklarının çağrılarına rağmen ilginin yoğun olmadığı dikkat çekti.

Adliye önünde beklenen kalabalık oluşmadı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutuklu yargılandığı kooperatif davası İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Mahkemeden günler öncesinde ilçe başkanlıkları tarafından yapılan çağrılara rağmen, adliye önünde beklenen kalabalığın oluşmadığı ve partililerden sınırlı sayıda kişinin katıldığı gözlemlendi. Öte yandan içeride bulunan partilerinin mahkemeyi takip etmek için içeri girmesi sonucunda birçok basın mensubunun davayı ayakta takip etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem yönetimine ilişkin yürütülen İZBETON soruşturmasında, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu çok sayıda bürokrat hakkında dava açıldı. Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, 4 Temmuz’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.