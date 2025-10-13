Son Mühür- İzmir’de su kesintileri, kent genelinde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde planlı gece kesintileri ve gündüz saatlerinde arıza/bakım kaynaklı kesintiler uygulanacak. Yetkililer, vatandaşları suyun verimli kullanımı ve gerekli tedbirler konusunda uyarıyor.

Gece Kesintileri: Bölge-1 Mahalleleri (13 Ekim 2025, 23:00-05:00)

Karşıyaka İlçesi: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli İlçesi: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni

Bayraklı İlçesi: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen İlçesi: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik

Bornova İlçesi: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt

Gaziemir İlçesi: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Menderes İlçesi: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet

Gündüz kesintileri: Arıza ve bakım çalışmaları (13 Ekim 2025)

Bornova – Atatürk, İnönü: 09:15-11:15, yaklaşık 2 saat. Sebep: 947 Sokak’taki yangın hidrantı arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.

Bornova – Gazi Osman Paşa, Tuna: 09:15-10:15, yaklaşık 1 saat. Sebep: Kemalpaşa Caddesi ile Fatih Kavşağı sayaç bakımı.

Buca – Göksu: 09:01-10:00, yaklaşık 1 saat. Sebep: 635. Sokak’taki ana boru arızası.

Buca – Şirinkapı: 09:59-10:00, yaklaşık 0 saat. Sebep: 1058/9 Sokak’taki ana boru arızası.

Karşıyaka – Şemikler: 08:40-09:40, yaklaşık 1 saat. Sebep: 6299/4 Sokak’taki branşman arızası, 6279 x 6277/2 KVŞ sayaç kapatıldı.

Ödemiş – Seyrekli: 08:47-10:48, yaklaşık 2 saat. Sebep: Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi uygulanacak.

İZSU yetkilileri, vatandaşları su kesintileri hakkında bilgilendirmeye devam ederken, suyun verimli kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Planlı kesintiler ve ani arızalar karşısında tedbirli olunması öneriliyor.