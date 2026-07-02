Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından yakın çalışma ekibinde yer alan ve belediyenin stratejik yapılanmasında kilit bir rol üstlenen Belediye Şirketler Koordinatörü ve Hukuk Müşaviri Avukat Ahmet Okyay’ın istifa ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Okyay, 30 Haziran tarihi itibarıyla görevinden ayrılmak üzere istifa dilekçesini sundu. Başkan Cemil Tugay’ın bu istifa kararını henüz işleme koymadığı öğrenilirken, Okyay’ın belediye avukatlığı görevinin ise şu an için devam ettiği kaydedildi.

İstifanın arkasında "İşçi protokolü" krizi mi var?

Kulislerde yankı bulan iddialara göre; istifanın arkasında Başkan Cemil Tugay ile Ahmet Okyay arasında yaşanan derin bir fikir ayrılığı yatıyor. Öne sürülen bilgilere göre taraflar, belediye işçileriyle daha önce yapılan protokollere uyulmaması ve tırmanan ödeme krizinin yönetimi konusunda ters düştü.

Belediyenin 'kilit' ismiydi

Ahmet Okyay, sadece idari bir danışman değil, aynı zamanda sendikalarla yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreçlerinde, şirket içi idari ve hukuki konularda belediye adına masaya oturan en stratejik isimdi. Okyay aynı zamanda, kendi avukatlık şirketi üzerinden hem büyükşehir şirketlerinin hem de Başkan Cemil Tugay'ın özel avukatlığını yürütüyordu