İzmir'in afetlere karşı dirençli bir kent haline gelmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel sivil toplum kuruluşları önemli bir buluşmaya imza attı.

Kültürpark Meclis Salonu'nda yapılan bu kapsamlı toplantıda, risk yönetiminden acil durum müdahalelerine kadar birçok başlık ele alındı.

Afetlere karşı ortak akıl ve iş birliği

Belediye çatısı altındaki farklı daire başkanlıklarının ve sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, yalnızca deprem değil; orman yangınları ve kentte yaşanabilecek diğer acil durumlar üzerine odaklanıldı.

Kurumların ayrı ayrı hareket etmesi yerine, eldeki kaynakların ortak bir paydada birleştirilerek daha hızlı aksiyon alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Basit gördüğümüz konular başka sorunlar haline dönüşebilir"

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, afet yönetiminde yalnızca hazırlık yapmanın yeterli olmadığını, sürekli geliştirilmesinin hayati olduğunu belirterek,

"Bu tür durumlarda örgütlenme ve planlama süreçlerini sürekli güncellemeliyiz. Yine iletişimin sağlıklı şekilde sağlanması da önemli. Bazı sivil toplum kuruluşlarının işi sadece iletişim sağlamak bile olabilir.

Böyle durumlarda her konu çok önemli duruma geliyor. Basit, ayrıntı gibi gördüğümüz birtakım konular başka sorunlar haline dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"İş birliğimiz bundan sonra da sürecek"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, sivil toplum kuruluşlarının sahadaki örgütlü gücünün belediye için büyük bir destek olduğunu hatırlatarak,

"Afetler veya acil durumları yaşadığımız zaman biliyoruz ki örgütlü yapılar da kurumlara destek vermek için seferber oluyor. Sizlerle farklı protokollerle iş birliği içerisindeyiz. İş birliğimiz bundan sonra da sürecek." diye konuştu.

"Orman yangınları diğer şehirlere göre daha yüksek"

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü Ferdi Gölcük ise, "Orman yangınları diğer şehirlere göre daha yüksek.

Köylere tanker dağıttık ve bu tanker aracılığıyla olası yangınlara anında müdahale edilmesini sağladık. Sizin varlığınız bize güç veriyor" dedi.