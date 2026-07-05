Torba yasa içerisinde en düşük emekli maaşı tutarının 23 bin 552 lira olarak güncellenmesi öne çıkarken, PTT'nin kurumsal işleyişinde yapılacak olan yeniden yapılandırma da maddeler arasında yer alıyor. İzmirli gençlerin ve yeni sürücülerin asıl odaklandığı nokta ise Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan sert yaptırımlar. Aday sürücülük kavramı artık çok daha net hatlarla çiziliyor.

Temel Haklar Çerçevesinde Düzenlenen Yeni Sistem

Sürücü belgelerinin iptaline yönelik geçmişte uygulanan kurallar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararıyla sekteye uğramıştı. Yüksek Mahkeme, araç kullanma işlevinin modern çağda özel hayatın bütünleyici bir parçası olduğunu saptamış ve ehliyet iptalinin bireylerin özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına doğrudan bir müdahale anlamı taşıdığını belirtmişti. Hukukun evrensel ilkelerine göre temel hakların yönetmelikle değil ancak yasama organının çıkaracağı kanunlarla sınırlandırılabileceği vurgulanmıştı. İzmir'deki sürücü adaylarını kapsayacak yeni dönemde, tüm iptal şartları kanun maddesi haline getirilerek AYM'nin işaret ettiği anayasal gereklilikler yerine getirilmiş oldu.

İzmir'de Direksiyon Başındakiler İçin Sıfır Tolerans

Yeni düzenlemenin meclisten geçmesiyle birlikte, ilk ehliyetini alan veya bir şekilde hakkını kaybedip tekrar belge çıkaran İzmirliler iki sene boyunca "aday sürücü" statüsü taşıyacak. Bu 24 ay boyunca trafikte yapılacak en ufak hataların cezası ağır olacak. Denetimlerde sürücünün kanındaki alkol oranının 0,20 promilin üzerinde çıkması, kullanılan aracın modeli fark etmeksizin belgenin doğrudan iptalini getirecek. İhlaller zinciriyle 75 ceza puanının aşılması da aynı sonucu doğuracak. Kask ya da emniyet kemeri takmama, yayalara öncelik hakkı vermeme veya dönüş kurallarını ihlal etme eylemlerinden herhangi birinin toplam üç defa yapılması ehliyete veda etmek anlamına gelecek. Ehliyetin geçici süreyle zapt edilmesine yol açan farklı bir ihlal de adayın sistemden tamamen çıkarılmasını sağlayacak.

Psiko-teknik Rapor ve Yeniden Kurs Şartı

Uyarılara rağmen ehliyetini iptal ettiren İzmirlilerin tekrar sürücü olabilmeleri oldukça karmaşık bir prosedüre bağlandı. İlk olarak kişilerin, cezalarına karşılık gelen zorunlu bekleme süresini bitirmeleri şart. Bu süre tamamlandığında ise geriye dönük idari para cezalarının tamamının ödenmiş olması bir diğer zorunluluk olarak karşılarına çıkacak. Maddi külfeti aşan sürücü, psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek psiko-teknik bir değerlendirmeye alınacak. "Şoförlük yapmasına ruhsal ve fiziksel engel yoktur" içerikli resmi sağlık raporu alındıktan sonra, bütün bu belgelerle yeni bir sürücü kursuna sıfırdan başvuru yapılacak. Eğitimlerini tamamlayıp motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaya hak kazananlar zorlu süreci başarıyla bitirmiş sayılacak.