Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Konak ilçesinde yıllanmış Kent Kütüphanesi binası baştan aşağı yenilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir dönemin efsanevi "Anadolu Kulübü" olan tescilli yapıyı, aslına tek bir çivi bile zarar vermeden geleceğe taşıdı. Tarih kokan duvarlar artık daha sağlam hale getirildi.

Ahşap kepenklerde ceviz rengi dokunuş

Zamanın ve hava şartlarının yıprattığı dış cephe kepenkleri için bir cerrah titizliğiyle çalışıldı. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı ekipleri, binadaki tüm ahşap kepenkleri tek tek söktü. Atölyelere taşınan parçalardan çürüyenler, orijinal dokuya uygun ahşaplarla değiştirildi.

Zımpara işlemlerinin ardından kepenkler, binanın ruhunu yansıtan sıcak bir ceviz rengine boyandı. Sadece boyanmadı aynı zamanda yapının estetik hafızası da korundu.

Gevşeyen menteşelere epoksi kilidi takıldı

Çalışma sadece görsellikle sınırlı kalmadı. Asıl büyük mesai, binanın zamana direnen taş ve metal kemiklerinde harcandı. Yılların yüküyle gevşeyen ve güvenlik riski oluşturan kepenk menteşeleri, özel bir epoksi uygulamasıyla taş duvarlara sabitlendi.

Taş söve elemanlarında yapılan aslına uygun imitasyon çalışmaları sayesinde, yapının mimari bütünlüğünde en ufak bir sapma bile yaşanmadı.

2008'den bugüne hizmet veiryor

Geçmişte şehrin sosyal hayatına yön veren Anadolu Kulübü, 2008 yılındaki büyük restorasyonun ardından kapılarını kitap kokularıyla açmıştı. O günden bu yana İzmirlilerin en uğrak araştırma ve okuma duraklarından biri olan bu tescilli yapı, yapılan son dinamik dokunuşlarla birlikte hem estetik hem de yapısal olarak ömrünü uzattı. Kentin simgesi, yeni nesilleri ağırlamaya hazır.