Son Mühür/ Osman Günden- Sırbistan’dan tüm Türkiye’yi gurura boğan şampiyonluk haberi geldi. İşitme Engelliler U23 Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Türkiye Milli Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak dünya şampiyonluğu kupasını kaldırdı. Sırbistan’ın Zlatibor kentinde 11-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyona, 15 yaşındaki Bergamalı genç yetenek Semih Ayriç damgasını vurdu. Ay-yıldızlılar zirveye kuruldu.

15 yaşında tarihi başarı

Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden birini, henüz çocuk denecek yaşta milli formayı sırtlayan Semih Ayriç yazdı. Kariyerini Aliağa FK’da sürdüren genç futbolcu, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı sergilediği üstün performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Genç yaşına rağmen şampiyon kadronun vazgeçilmez bir parçası olmayı başaran Ayriç, hem İzmir'in hem de Türk sporunun gurur kaynağı haline geldi. Sahadaki hırsı ve yeteneği, ona geleceğin en parlak yıldız adaylarından biri gözüyle bakılmasını sağlıyor. Bergama'dan çıkan bu cevher, turnuva boyunca adından sıkça söz ettirdi.

Kupa havaya kalktı, Bergama sokağa döküldü

Milli takım, final düdüğünün ardından kupayı gökyüzüne kaldırdığında Zlatibor'da büyük bir coşku yaşandı. Ancak bu sevincin yankıları binlerce kilometre ötede, Semih’in memleketi Bergama’da çok daha güçlü hissedildi.

Elde edilen bu tarihi zafer, ilçedeki spor camiasını ve vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada tebrik mesajları havada uçuşurken, Bergamalılar bağırlarından çıkan bu genç yeteneğin dünya podyumunun en üst basamağına çıkmasını büyük bir gururla kutluyor. Genç millilerin bu başarısı, işitme engelliler spor tarihine altın harflerle kazındı.



