Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Ödemiş gezisi, şehit yakınları ve gazileri keyifli bir hafta sonu programında bir araya getirdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte, Birgi’nin tarihi sokaklarını gezen kafile daha sonra serin havasıyla bilinen Gölcük’teki Gölpark’ta piknik yaptı.

"Bundan daha üst mertebe, daha büyük fedakarlık yok"

Kendisi de bir gazi çocuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazi ve şehit aileleriyle arasında çok güçlü bir bağ olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri, sevgili gazilerimiz ve onların çok değerli aileleri; benim sizlerle duygusal yakınlığımı biliyorsunuz.

Ben de bir gazi çocuğuyum ve babamızı kaybettik. Öncelikle şehitlerimizin ve kaybettiğimiz gazilerimizin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun.

Geride kalanlara sabır ve sağlık diliyorum. Biz ne yaparsak yapalım hakkınız ödenmez. Bundan daha üst mertebe, daha büyük fedakarlık yok.

Bizim için kıymetlisiniz. Küçük Menderes bölgesi ve etrafındaki dağlar, kahraman efelerin yerleridir. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci düşmana karşı dağlarda yiğitçe mücadele etmiş efelerin ruhlarının gezdiği yerdeyiz."

"Biz ülkemizin değerini bilen insanlarız"

Türkiye'nin ve İzmir'in her köşesinin ayrı bir cennet olduğunu dile getiren Tugay, bu güzellikleri özellikle genç kuşaklar tarafından keşfedilmesini gerektiğini belirterek,

"Biz belediye olarak elimizden geldiğince daha öncelikli olduğunu düşündüğümüz yurttaşlarımıza buraları tanıma fırsatı sağlamaya çalışıyoruz. Benim gözümde en öncelikli insanlarsınız.

Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız için de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Uğruna can verilmiş bu vatanın her köşesinin ne kadar güzel ve ne değerli olduğunun anlaşılmasını istiyorum.

Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından… Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde ve en güzel şehirlerden birinde yaşıyoruz. Biz ülkemizin değerini bilen insanlarız.

Bu güzel ülkenin asil insanları her şeyin iyisini, en güzelini hak ediyor. Bana verilmiş olan belediye başkanlığı görevim boyunca bunun gereğini yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim." dedi.

"Hizmet etmekten başka hırsı, hevesi olmayan bir insan olduğuma inanmanızı isterim"

Toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çeken Tugay, "Hizmet etmekten başka hırsı, hevesi olmayan bir insan olduğuma inanmanızı isterim.

Sadece güzel bir ortamda, kiraz ağaçlarının altında sizlerle birlikte olmanın mutluluk ve keyfini yaşıyorum. Bunu çoğaltıp geleceğe yürüyelim. Türkiye dünyanın en büyük, en güzel, en gelişmiş ülkesi olmalı.

İyilik doğacaksa bu topraklardan doğacak ve iyilik yayılacaksa bu topraklardan yayılacak. Biz kendimize inanmalıyız. Yere düşen bir gariban gördüğümüzde onun koluna girmeli, onu ayağa kaldırmalıyız.

‘Merak etme kardeşim, biz buradayız. Ne kadar sıkıntın olursa olsun yalnız değilsin. Elinden tutacak, yanında duracak çok sayıda insan var bu ülkede’ diye söyleyebilmeliyiz.

Bunun gereğini yerine getirebilmeliyiz. Ne zaman yalnız kalsam, sıkılsam bu ülkenin güzel bir insanı geldi ve elimden tuttu.

Sahip olduğumuz asalete, güzelliğe, iyiliğe bakalım. Allah hepinizden razı olsun, hepiniz iyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Sizlerin yanında olmak boynumuzun borcu"

Ev sahibi olarak söz alan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, vatan için fedakarlık yapan ailelerin her zaman yanlarına olacaklarını belirterek, "Şehit ve gazilerimizle bu topraklar bize vatan oldu.

Bu toprakları vatan yapanlara minnetlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bu acıları daha fazla yaşayanlarsınız.

Yaşantınızın her anında sizlerle beraber olmak için elimizden geleni yapmak boyumuzun borcudur. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.