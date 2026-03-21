Washington ve Tahran hattında uzun süredir devam eden gerilim, Trump yönetiminin müzakere masasına dönme hazırlıklarıyla yeni bir evreye giriyor. Yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner, diplomatik temasları yeniden canlandırmak amacıyla stratejik görüşmelere başladı. ABD ile İran arasındaki bu kritik iletişim köprüsü ise Mısır, Katar ve İngiltere gibi aracı ülkelerin yürüttüğü mekik diplomasisiyle kuruluyor.

"Tazminat" talebinde bulunuyor

Tahran yönetiminin masaya oturmaya sıcak baktığı ancak bu süreç için oldukça sert şartlar öne sürdüğü belirtiliyor. İran tarafı, olası bir uzlaşı için kalıcı ateşkes, çatışmaların tekrar başlamayacağına dair somut uluslararası garantiler ve ekonomik kayıpların karşılanması adına "tazminat" talebinde bulunuyor. ABD tarafı ise bu talepleri esnetecek formüller üzerinde çalışıyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkilinin değerlendirmelerine göre, İran’ın "tazminat" olarak adlandırdığı ödemeler, Washington tarafından "dondurulmuş varlıkların iadesi" şeklinde tanımlanarak siyasi bir orta yol bulunabilir.

“Askeri operasyonların hedeflerine ulaşmak üzere” mesajı

Bu diplomatik hareketlilik, Başkan Trump’ın bölgedeki askeri varlığı azaltma yönündeki sinyalleriyle eş zamanlı olarak gelişiyor. Trump, dördüncü haftasını geride bırakan çatışma sürecine dair yaptığı son açıklamalarda, bölgedeki askeri operasyonların hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, askeri çabaların azaltılmasının gündemde olduğunu belirten Trump, bu hamlenin savaşı sonlandırma stratejisinin bir parçası olduğunun işaretini verdi.