Orta Doğu'da tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. Dimona kenti için füze uyarıları devam ederken, İsrail'in Arad şehri İran tarafından fırlatılan bir füzenin hedefi oldu. Olay anına ilişkin servis edilen görüntülerde, füzenin şehre düşüşü ve ardından meydana gelen şiddetli patlama net bir şekilde kaydedildi.

Hipersonik füze tehdidi

Bölgeden gelen ilk bilgiler, hedef alınan noktanın İran'a ait bir hipersonik füze ile vurulduğu yönünde. Saldırının ardından ulaşılan enkaz görüntüleri, kentteki tahribatın boyutunu ve yaşanan felaketi gözler önüne seriyor. Yerel kaynaklar, stratejik öneme sahip bölgelere yakınlığıyla bilinen Arad'daki patlamanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olabileceğini bildirdi.