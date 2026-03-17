ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"Yardıma ihtiyacımız yok!"

Hürmüz Boğazı ve NATO ülkeleri hakkında konuşan Trump, "Yardıma ihtiyacımız yok. NATO çok aptalca bir hata yapıyor. Bu büyük bir sınavdı. Orada olmaları gerekirdi. NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bu kararı kendim alabilirim." dedi.

Macron hakkında çarpıcı açıklama!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef alan Trump, "Çok yakında görevden ayrılacak!" dedi.