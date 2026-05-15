SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, ev sahibi ve kiracı arasındaki "karakolluk" olma durumunu tahliye sebebi saydı. Arasında ceza davası olan tarafların artık aynı sözleşmeyi sürdürmesi imkansız hale geliyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal niteliğindeki karara göre, eğer bir kiracı ile ev sahibi arasında hakaret, tehdit, darp veya benzeri suçlardan bir ceza davası varsa, bu durum "kira ilişkisini çekilmez hale getiren sebep" olarak kabul edilecek.

Neden Tahliye Kararı Veriliyor

Normalde kiracıyı çıkarmak için haklı bir sebep (ihtiyaç, kira ödememe vb.) aranırken, bu kararla birlikte "husumet" de haklı sebep sayıldı. Yargıtay verdiği son emsal kararında, 'Eğer iki taraf birbirini mahkemeye verecek kadar kavgalıysa, artık o kira sözleşmesinin temelindeki güven duygusu ölmüştür. Bu insanların aynı binada veya aynı sözleşme altında kalması hayatın olağan akışına aykırıdır' denildi.

Karar Neleri Değiştirecek

Yargıtay'ın kararı, kira borcu davaları yıllarca sürerken, taraflar arasındaki ceza davası tahliye sürecini ciddi şekilde hızlandırabilir. Ev sahibiyle sözlü tartışma yaşayıp karakolluk olan kiracı, "haklı bile olsa" ilişkinin çekilmez hale gelmesi nedeniyle evinden olabilir. Mahkemeler artık sadece 'kira ödendi mi?' diye bakmayacak, 'Bu insanlar birbirine huzur veriyor mu?' diye de bakacak.

Kimi Kapsayacak

Bu karar, aralarında hali hazırda devam eden veya sonuçlanmış ceza davası bulunan tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Eğer aradaki ipler karakola düşecek kadar koptuysa, hakim doğrudan tahliye yönünde karar verebilecek.