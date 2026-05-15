Son Mühür- Yasa dışı bahis soruşturmalarının arttığı bu son günlerde dikkat çeken bir isim de gözaltına alınmıştı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı sürecinden önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkatleri oldukça üzerine çekmişti.

"Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek"

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmadan bir gün önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 14 ili kapsayan ve 24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek' yazmıştı. Bu paylaşımın hemen arkasından gözaltına alınması tepkileri de beraberinde getirdi.

“‘Ben Akın Gürlek’e yakınım’ palavrası atarak"

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun da tepki gösterenler arasında yer aldı. Coşkun'un ifadeleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Kütahyalı'nın Adalet Bakanı'na yakın olduğunu iddia ederek 'hava attığını' söyleyen Coşun şu ifadeleri kullandı:

“‘Ben Akın Gürlek’e yakınım’ palavrası atarak... ‘Ben devlete yakınım’ edası takınarak... ‘Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım’ havası basarak...

Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz.”