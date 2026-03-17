AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği malvarlığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik’in sözleri, siyaset gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“Bakanın neden hedef alındığını biliyoruz”

Ömer Çelik, yaptığı değerlendirmede Adalet Bakanı’nın bilinçli şekilde hedef alındığını savundu. Özgür Özel’in günlerdir açıklama yapacağını söylediğini ancak bunu ertelediğini belirten Çelik, bu durumun CHP içinde de eleştirildiğini ifade etti.

Çelik, Özel’in daha önce de benzer iddialar ortaya attığını ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının görüldüğünü ileri sürdü.

“Malvarlığıyla ilgili gerekli açıklama yapıldı”

AK Parti Sözcüsü, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in söz konusu iddialara ilişkin yanıt verdiğini hatırlatarak, iddiaların “asılsız” olduğunu savundu.

Çelik, ortaya atılan bilgilerin somut delillere dayanmadığını belirterek, “Havada kalan iddialar bunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Sert sözler: “Silgisi kaleminden önce biten siyasetçi”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Çelik, Özgür Özel’i hedef alarak dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Özel’in sık sık iddialar ortaya attığını ve bunları geri çektiğini ima eden Çelik, “Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçidir” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

“Varsa delil, yargıya başvurulsun”

Çelik, siyasi tartışmaların somut verilere dayanması gerektiğini vurgulayarak, iddiaların yargı yoluyla ortaya konulması gerektiğini söyledi.

“Varsa bir delili gitsin yargıya” diyen Çelik, kamuoyuna yansıyan açıklamaların dedikodu niteliği taşıdığını savundu.

“Siyaset magazin değil”

Açıklamasının devamında siyasetin ciddiyetine vurgu yapan Çelik, “Burası magazin derneği değil” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in gündeme getirdiği iddiaların siyasi zeminden uzak olduğunu öne süren Çelik, CHP yönetiminin kendi iç meselelerine odaklanması gerektiğini belirtti.