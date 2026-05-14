Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet suçlamaları çerçevesindeki operasyon kapsamında 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yer aldığı 128 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama!

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan gözaltı sonrası ilk açıklama da geldi. Muhabir tarafından kendisine yöneltilen "Hesabınızdaki milyonlarca liralık hareket için bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna Kütahyalı, "Valla bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz. Yanlış anlaşılma var." ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından araca bindirilen diğer iki şüpheli de İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

