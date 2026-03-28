ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında temasların sürdüğünü belirterek anlaşma ihtimaline işaret etti.

“Görüşmeler sürüyor” mesajı

Washington’dan Miami’ye inişinin ardından havalimanında basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan Trump, İran ile iletişim kanallarının açık olduğunu söyledi. Trump, “Bizimle konuşuyorlar. Şu anda konuşuyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İran büyük bir yenilgi yaşıyor”

Açıklamasında İran’ın mevcut süreçte ciddi bir kayıp içinde olduğunu savunan Trump, ülkenin askeri ve siyasi açıdan geri adım attığını öne sürdü. ABD Başkanı, bu durumun sahadaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirdi.

ABD ordusuna vurgu

ABD askeri gücüne de değinen Trump, ordunun küresel ölçekte üstünlüğüne dikkat çekerek, “açık ara dünyanın en iyisi” ifadesini kullandı. Bu gücün, yürütülen politikaların arkasındaki en önemli unsur olduğunu belirtti.