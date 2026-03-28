Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Müzakere ihtimalleri son günlerde artan bir şekilde gündeme gelmeye devam ederken, karşılıklı saldırılar ise sürmeye devam ediyor. Tarafların gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimler de hayatlarını kaybetmişti.

Ülke liderleri açıklamalarını sürdürürken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump'ın gündeminde bu kez ise Türkiye vardı. Donald Trump Türkiye hakkında önemli ifadeler kullandı.

"Şahaneydi ve harikaydı!"

Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Trump, "Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler. Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Erdoğan harika bir lider." dedi.

