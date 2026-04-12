Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda İran ile yürütülen müzakerelere ve bölgedeki askeri gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın nükleer programdan vazgeçmemesi nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

“En kritik başlık nükleer programdı”

Trump, Pakistan’da gerçekleştirilen ABD-İran temaslarına değinerek, görüşmelerin son aşamasına kadar olumlu ilerlediğini ancak en önemli başlıkta uzlaşı sağlanamadığını ifade etti.

Trump, “Görüşmeler oldukça dostane ilerledi ancak nükleer programdan vazgeçmeyi reddettiler. Bu benim için en kritik konuydu” diyerek anlaşmazlığın temel nedenini açıkladı.

Hürmüz Boğazı’na askeri sevkiyat

ABD’nin bölgedeki askeri varlığına da değinen Trump, Hürmüz Boğazı’na mayın tarama gemileri sevk edildiğini belirtti. ABD’nin yanı sıra İngiltere ve bazı müttefik ülkelerin de benzer adımlar attığını ifade etti.

Trump, son teknolojiye sahip sualtı mayın tarama gemilerinin bölgede görev yaptığını vurgulayarak, deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü kaydetti.

ABD savaş gemileri boğazdan geçti

Trump, ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini belirterek, bu geçişin herhangi bir müdahale olmadan tamamlandığını söyledi. Bu gelişmenin, ABD’nin bölgedeki askeri gücünü gösterdiğini dile getirdi.

“İran geri dönecek” iddiası

Trump, İran’ın yeniden müzakere masasına döneceğini öne sürerek, “İstediklerimizi vererek geri gelecekler. Ellerinde güçlü bir koz yok” ifadelerini kullandı. ABD’nin taleplerinde geri adım atmayacağını da vurguladı.

Tartışmalı tehdit sözlerini savundu

Geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik sert açıklamalarını da savunan Trump, bu söylemlerin İran’ı müzakereye zorladığını iddia etti. Açıklamalarının etkili olduğunu belirten Trump, bu stratejinin işe yaradığını öne sürdü.

Enerji altyapısına yönelik tehdit

Trump, İran’ın enerji altyapısını hedef alabileceklerini ifade ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Elektrik santralleri ve enerji tesislerinin kısa sürede etkisiz hale getirilebileceğini dile getiren Trump, böyle bir senaryonun İran için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

“Askeri kapasite büyük ölçüde zayıflatıldı” iddiası

İran’ın askeri altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü savunan Trump, bazı kritik hedeflerin hâlâ gündemde olduğunu belirtti. Özellikle enerji, ulaşım ve su altyapısının olası hedefler arasında bulunduğunu ifade etti.