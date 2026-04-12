Adalet Bakanı Akın Gürlek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında yürütülen arabuluculuk uygulamalarına ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Gürlek, 2025 yılı içerisinde arabuluculukla çözülen dosyaların oranının yüzde 54’e ulaştığını açıkladı.

“Yargıya gitmeden çözüm sağlıyoruz”

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, arabuluculuk sisteminin yargı süreçlerine alternatif olarak etkin şekilde kullanıldığını belirtti. Uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan, uzlaşma temelinde çözüme kavuşturulmasının hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantaj sağladığını vurguladı.

Mahkemelerin iş yükünde dikkat çeken düşüş

Arabuluculuk uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte mahkemelerdeki dosya yoğunluğunda önemli azalmalar yaşandı. Açıklanan verilere göre:

Hukuk mahkemelerinin iş yükü yüzde 25,4 azaldı

İş mahkemelerinde bu oran yüzde 77,5’e ulaştı

Tüketici mahkemelerinde yüzde 46,1 düşüş kaydedildi

Asliye ticaret mahkemelerinde iş yükü yüzde 32,9 oranında azaldı

Bu veriler, alternatif çözüm yollarının yargı sistemine doğrudan katkı sağladığını ortaya koydu.

Daha hızlı ve etkin sonuç vurgusu

Gürlek, arabuluculuk sayesinde tarafların daha kısa sürede sonuç alabildiğini ve süreçlerin daha etkin yürütüldüğünü ifade etti. Bu yöntemin, özellikle yoğun dava süreçlerinin önüne geçerek adalet hizmetlerinin hızlanmasına katkı sunduğu belirtildi.