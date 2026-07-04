Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios’a yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili dikkatleri çeken sözler sarf etti. Netanyahu’nun Beyaz Saray’da kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Trump, söz konusu görüşmenin Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi’nden dönüşünün ardından en erken gelecek hafta gerçekleşebileceğini belirtti. Netanyahu ile aralarındaki ilişkinin oldukça iyi ifade eden Trump, "Netanyahu’yla iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

İran’a cenaze üzerinden gözdağı: Hepsi orada! Tek bir saldırıda…

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını yitiren eski İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenini yakından takip ettiklerini de söyleyerek İranlılar’ın bir anlaşma yapmak için can attığını ileri süren Trump, cenaze süresince müzakerelere ara verme hususunda uzlaşıldığını ve bu süreçte karşılık saldırıların durduğunu ifade etti. Törendeki üst düzey yetkililerin hedef alınabileceğine yönelik sinyaller de veren Trump, “Hepsi orada. Tek bir saldırıyla hepsini öldürebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edebileceğimiz kimse kalmazdı" mesajı verdi.

“Belki sahte gözyaşlarıdır”

Cenazede Hamaney için gözyaşı döken İranlılar’ı görünce hayrete düştüğünü de belirten Trump, “Belki de bunlar sahte gözyaşlarıdır” diyerek İran halkının Hamaney’den nefret ettiğini düşündüğünü söyledi.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye geleceği ziyarete ilişkin bir İsrailli askeri yetkili görüşmek için gelecek haftanın erken olabileceğini, zirveden sonraki haftanın daha muhtemel olduğunu belirtti. Olası Trump-Netanyahu görüşmesinin, Netanyahu’nun İran’a yönelik ortak savaş planını sunduğu Şubat ayındaki Beyaz Saray Durum Odası toplantısından bu yana iki lider arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacağı kaydedildi.