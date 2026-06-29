Yaz aylarında kavurucu sıcakların bastırmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin ilk tercihi olan klimalar, Avrupa'da belirli kurallar çerçevesinde kullanılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji krizi, çevre dostu politikalar ve tarihi binaların dış cephe mimarisini koruma hassasiyeti, Avrupa Birliği ülkelerini klima kullanımı konusunda ortak kararlar almaya itti. Bu durum, Avrupa'da yaşayanlar veya bölgeye seyahat planlayanlar için "İngiltere'de, Paris'te klima yasak mı?", "Avrupa klima neden yasak?" gibi soruları beraberinde getirdi. Kıta genelinde doğrudan bir yasak uygulanmasa da, cihazların çalışma derecelerinden dış ünite montajına kadar pek çok alanda kısıtlamalar bulunuyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AVRUPA'DA KLİMA YASAK MI, NEDEN YASAK?

Avrupa'da evlerde, iş yerlerinde, mağazalarda veya otellerde klima kullanımına yönelik kesin bir yasak bulunmuyor. Ancak klimanın nerede, hangi teknik şartlarda ve ne kadar enerji harcayarak çalışacağının kontrol altında tutulması hedefleniyor. Hızla artan enerji fiyatları ve Rus gazına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Avrupa devletleri, bu konuda tedbir almaya başladı. Bu kapsamda İspanya, kamu binaları ve ticari alanlarda yazın klimaların 27 derecenin altına düşürülmesini, kışın ise ısıtmanın 19 derecenin üzerine çıkarılmasını engelledi.

İşin bir diğer boyutu ise gürültü kirliliğini önlemeye ve tarihi yapıları korumaya dayanıyor. Paris, Roma, Viyana ve Barselona gibi tarihi dokusuyla öne çıkan şehirlerde binaların dış cephesine rastgele klima ünitesi takmak tamamen yasaklandı. Dış ünitelerin apartman cephesine, çatıya veya ortak alanlara montajı için belediyelerden, apartman yönetimlerinden ve yapı koruma kurullarından özel izinler alınması gerekiyor. Ayrıca cihazların çevreye yaydığı fan ve titreşim seslerine yönelik maksimum sınırlandırmalar da uygulanıyor.

FRANSA'DA KLİMA YASAK MI?

Fransa'da klimaların kullanımı tamamen yasaklanmadı. Bununla birlikte enerji israfının önüne geçmek için ağır yaptırımlar devreye sokuldu. Ülkede klimalı dükkân ve mağazaların kapılarını açık bırakması yasaklandı. Kurala uymayanlara ise ağır cezaların kesilmesine karar verildi. Fransa yetkilileri, kapı açıkken klima çalıştırmanın enerji tüketimini yüzde 20 oranında artırdığına dikkat çekerek denetimleri sıkılaştırdı.

Bunun yanı sıra kafe ve restoran terasları gibi açık kamusal alanlarda havayı soğutmaya veya ısıtmaya çalışan sistemlerin kullanımı kısıtlandı. Fransa'nın da taraf olduğu Avrupa Birliği F-gaz düzenlemeleri çerçevesinde, klima ve ısı pompası gibi cihazlarda iklim krizini tetikleyen gazların kademeli olarak azaltılması zorunlu hale getirildi.

ALMANYA'DA KLİMA YASAK MI?

Almanya'da ev, ofis veya kamu binası fark etmeksizin klima kullanımında herhangi bir yasak söz konusu değil. Ancak bina kuralları, enerji verimliliği ve ev sahibi-kiracı ilişkileri bağlamında oldukça sıkı prosedürler işletiliyor. Dış ünitesi bulunan standart split klimaların binaların dış cephesine, balkonlarına veya çatılarına monte edilebilmesi için mutlaka ev sahibinin izni, apartman yönetiminin onayı ve yerel yapı kurallarına uygunluk belgesi isteniyor.

Almanya'da yapı kuralları büyük ölçüde eyaletlerin kendi bina yönetmelikleri tarafından belirleniyor. Bu tür kalıcı müdahalelerin ve uzun izin süreçlerinin önüne geçmek isteyen Almanlar binanın dış yapısına zarar vermeyen taşınabilir klimaları daha çok tercih ediyor.