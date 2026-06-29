Son Mühür- ABD ve İran arasındaki sıcak çatışma döneminde İran'ın hedefleri arasında yer alan Aramco şirketi, çalışanlarını taşıyan bir helikopterin düşme haberiyle sarsıldı.

Suudi petrol devi Aramco'ya ait bir helikopter, Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın batısında yer alan Ras Tanura'da henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saat 06.00'da düştü.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada helikopterde bulunan 14 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

Ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu öğrenildi.

Aramco, yaklaşık dört ay süren bir duraklamanın ardından Cuma günü Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura terminalinde ham petrol yüklemelerine yeniden başladı .

Bir kaza haberi de Fransa'dan...



Dünya Suudi Arabistan'daki helikopter kazası haberini konuşurken bir kaza haberi de Fransa'dan geldi.

Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre paraşütçülük okuluna ait ve içinde beş stajyer paraşütçü ile beş eğitmen bulunan uçak, Nancy-Essey havaalanından kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kazada pilot dahil uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, uçağın bisiklet yolu yakınlarına düştüğü ve kazada hiçbir yerleşim yerinin hasar görmediği duyuruldu.