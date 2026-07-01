Son Mühür- Dünya futboluna damga vuran ülkeler arasında yer alan Almanya, eski ihtişamlı günlerinden çok uzak bir süreçten geçiyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı başaran Almanya, Türkiye'nin olduğu gruptan üçüncü olarak çıkmayı başaran Paraguay karşısında turnuvaya penaltılar sonucunda veda etmişti.

'Panzerler' lakaplı Almanya'nın turnuvaya erken bir tarihte veda etmesi ise ülkede teknik direktör Julian Nagelsmann merkezli yeni bir tartışmaya kapı araladı.

14 milyon avro tazminat...



Alman spor medyası tarafından yoğun eleştirilere hedef olan Nagelsmann'ın göreve devam etme ihtimalinin altında 14 milyon avroyu bulan maaşı gerekçe olarak gösteriliyor.

Almanya'nın son 32 takım arasına girme hakkı kazanması sayesinden genç teknik direktörün sözleşmesinde onun lehine olan maddelerin yürürlüğe girdiği ve Alman Futbol Federasyonu'nun sözleşmeyi tek taraflı fes etme şansının kalmadığı öğrenildi.

Alman spor kamuoyunda büyük tepki olmasına rağmen Julian Nageslmann'ın görevine son verilmesi halinde Alman Futbol Federasyonu'nun 14 milyon avroluk tazminatı ödemesi gerektiğine işaret ediliyor.

