Son Mühür- Tarihinin en büyük deprem felaketlerinde birine sahne olan Venezuela, peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin yerle bir ettiği ülkede arama kurtarma ekiplerinin zaman karşı yarışı sürüyor.

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı ikiz depremlerde ölü sayısı Cumartesi günü 1400'ü aştı. Yabancı kurtarma ekipleri ülkeye akın ederken, yetkililer en çok etkilenen kıyı bölgelerinde hayatta kalanları arama çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'den gelen ekip...



Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere, büyük depremlerle sarsılan Venezuela’ya geldi.



İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan ekipleri Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.

Dünyanın dört bir yanından ekipler geliyor...

Güncellenen ölü sayısı, aralarında diğer ülkelerden gelen kurtarma ekiplerinin La Guaira ve Caracas'ın bazı bölgelerinde çalışmaya başlamasının ardından geldi.

Venezuelalı yetkililer 20'den fazla ülkeden bin 600'den fazla yabancı kurtarma ekibinin arama kurtarma çalışmalarına destek olduğunu duyurdu.

55 bin kayıp var iddiası...



Hükümet yüzlerce kişinin kayıp veya mahsur kaldığını söylese de, ülkenin muhalefeti tarafından desteklenen bir internet sitesinde 55.000'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden 10.000'den fazla ölümün mümkün olduğunu tahmin etmişti.



Ocak ayında ABD tarafından devrilip tutuklanan Nicoloa Maduro'nun ardından göreve gelen geçici cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez'e yönelik tepkilerin artabileceğine işaret ediliyor.

Papa Leo, Cumartesi günü Roma'da yaptığı konuşmada, kurbanlar, aileleri ve yardım çalışmalarında yer alanlar için dua etti ve Venezuela ile küresel dayanışmanın devam etmesini umduğunu söylemişti.