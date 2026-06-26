Son Mühür- Dünya Kupası'nın yeşil sahalardaki sportif rekabetine başka bir perspektiften bakarak dünya çapında ilgi odağı olan Lian Cameron, ABD-Türkiye karşılaşmasında da dikkat çeken iki ayrıntıya işaret etti.

Türkiye'nin kupada ilk gollerini attığı ve 3-2'lik sonuçla ilk galibiyetini aldığı karşılaşmada iki ülkenin en büyük şehirlerine dikkat çeken Lain Cameron, İstanbul ve New York'un ortak bir özelliğine dikkat çekti.

İstanbul ve New York...



''Türkiye-ABD maçı, Dünya Kupası grup aşamasının her iki ülkenin de en büyük şehrinin tuzlu su boğazı tarafından ikiye bölündüğü tek maç'' hatırlatmasında bulunan Cameron,

''İstanbul, Boğaziçi'nin iki yakasına yayılmış durumda. New York ise Doğu Nehri tarafından ikiye ayrılıyor; ismine rağmen bu, bir nehir değil, gelgit boğazı'' bilgisini paylaştı.



ABD ve Türkiye'nin dünya haritası üzerindeki coğrafi konumuna da parmak basan Lian Cameron,

''Türkiye - ABD maçı, Dünya Kupası grup aşamasında her iki ülkenin en büyük metropol alanlarının da 41° enlem çizgisi üzerinde yer aldığı tek maçtır'' hatırlatmasında bulundu.



Turnuvaya 3 puanla veda eden Türkiye, gruptan lider olarak çıkmayı başaran ABD karşısında karşılaşmanın henüz üçüncü dakikasında 1-0 geriye düşmesine rağmen 10'uncu dakikada Arda Güler, 31'inci dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'inci dakikada Kaan Ayhan'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.