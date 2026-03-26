ABD, İsrail ve İran üçgeninde savaş gerilimi sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Süreç ilerledikçe müzakere yapılacağı yönündeki iddialar güçlenmeye devam ederken, ülke liderlerinden ve yetkili isimlerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir son dakika açıklaması da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine, enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin talebi üzerine, enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim. Müzakereler devam ediyor ve yalan haber yapan medyanın ve diğerlerinin aksi yöndeki hatalı iddialarına rağmen süreç çok iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.