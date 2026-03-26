Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yaşanan sert düşüş, küresel finans piyasalarında yankı uyandırdı. Gün içerisinde artan satış baskısı, büyük şirketlerin hisselerinde ciddi gerilemelere neden oldu.

Uzmanlar, toplam piyasa değerinde 1 trilyon doları aşan kaybın, son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri olduğuna işaret ediyor.

Teknoloji hisseleri öncü oldu

Düşüşte özellikle teknoloji hisselerinin başı çektiği belirtiliyor.

Yüksek piyasa değerine sahip şirketlerde yaşanan sert satışlar, genel endeksleri aşağı çekerken yatırımcı güveninde de zayıflamaya yol açtı.

Satış baskısının nedenleri

Piyasalardaki bu sert geri çekilmenin arkasında birden fazla faktör olduğu değerlendiriliyor:

Küresel ekonomik belirsizlikler

Faiz politikalarına ilişkin beklentiler

Jeopolitik risklerde artış

Yatırımcıların kâr realizasyonu

Analistler, özellikle faiz oranlarına ilişkin beklentilerin yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

Yatırımcılar temkinli

Yaşanan sert dalgalanma sonrası yatırımcıların daha temkinli bir pozisyona geçtiği gözlemleniyor.

