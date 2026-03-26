Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yaşanan sert düşüş, küresel finans piyasalarında yankı uyandırdı. Gün içerisinde artan satış baskısı, büyük şirketlerin hisselerinde ciddi gerilemelere neden oldu.
Uzmanlar, toplam piyasa değerinde 1 trilyon doları aşan kaybın, son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri olduğuna işaret ediyor.
Teknoloji hisseleri öncü oldu
Düşüşte özellikle teknoloji hisselerinin başı çektiği belirtiliyor.
Yüksek piyasa değerine sahip şirketlerde yaşanan sert satışlar, genel endeksleri aşağı çekerken yatırımcı güveninde de zayıflamaya yol açtı.
Satış baskısının nedenleri
Piyasalardaki bu sert geri çekilmenin arkasında birden fazla faktör olduğu değerlendiriliyor:
Küresel ekonomik belirsizlikler
Faiz politikalarına ilişkin beklentiler
Jeopolitik risklerde artış
Yatırımcıların kâr realizasyonu
Analistler, özellikle faiz oranlarına ilişkin beklentilerin yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.
Yatırımcılar temkinli
Yaşanan sert dalgalanma sonrası yatırımcıların daha temkinli bir pozisyona geçtiği gözlemleniyor.