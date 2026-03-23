Son Mühür- İran’ın yarı resmi haber ajanslarından Fars’ta yer alan haberde, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberde, ABD ile İran arasında ne doğrudan ne de arabulucular aracılığıyla herhangi bir görüşme gerçekleştiği ifade edildi.

“Trump geri adım attı” iddiası

Fars Haber Ajansı’nın haberinde dikkat çeken bir diğer ifade ise Trump’ın geri adım attığı yönündeki değerlendirme oldu.

Haberde, İran’ın Batı Asya’daki enerji tesislerine yönelik olası hedeflerine ilişkin açıklamalarının ardından ABD tarafının ton değiştirdiği öne sürüldü.

Tasnim: “İran karşılık vermeyi sürdürecek”

İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise bölgedeki gerilime ilişkin daha sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, psikolojik savaşın sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun kısa vadede normale dönmeyeceği,

İran’ın toprak bütünlüğünü korumak için geniş çaplı karşılık vermeye devam edeceği

Trump ne açıklamıştı?

ABD Başkanı Donald Trump, son iki gün içinde yaptığı açıklamalarda İran ile “çözüm odaklı” görüşmeler yürütüldüğünü ifade etmişti.

Trump ayrıca, İran’ın enerji altyapısını hedef alabilecek askeri operasyonların beş gün süreyle ertelendiğini duyurmuştu.