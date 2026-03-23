Bloomberg'in deneyimli teknoloji muhabiri Mark Gurman'ın son paylaşımlarına göre Cupertino devinin yılın geri kalanı için çok daha iddialı bir ürün takvimi hazırladığı anlaşılıyor. İşte önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen Apple ürünleri ve detayları.

Dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro geliyor

Yılın en dikkat çekici Mac güncellemesi, dokunmatik OLED ekrana sahip M6 işlemcili yeni MacBook Pro olacak. Bazı kaynaklara göre bu modelin adı MacBook Ultra olabilir. OLED panelin entegrasyonu, renk doğruluğu ve kontrast oranında ciddi bir sıçrama vaat ediyor.

İlk katlanabilir iPhone için geri sayım başladı

Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir iPhone modeli nihayet 2026'da tanıtılabilir. Olası adıyla iPhone Ultra, şirketin katlanabilir ekran teknolojisine ilk adımı olacak. Bu model, Samsung Galaxy Z serisi ve Huawei Mate X ailesine doğrudan rakip olarak konumlanacak.

iPhone 18 Pro serisi sürprizsiz gelecek

Sonbahar döneminin klasik lansmanı olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin büyük yenilikler taşımayacağı ifade ediliyor. Standart iPhone 18 ile ikinci nesil iPhone Air modellerinin ise 2027 başına ertelendiği belirtiliyor.

Kızılötesi kameralı AirPods Pro ve yeni iMac

Kulaklık cephesinde kızılötesi kamera donanımına sahip olacağı iddia edilen yeni nesil AirPods Pro hazırlanıyor. Masaüstü bilgisayar tarafında ise 24 inçlik iMac, yeni renk seçenekleri ve güncellenmiş işlemciyle yenilenecek. Mac Studio ve Mac mini modelleri de yeni çiplerle güçlendirilecek.

Ekranlı akıllı ev cihazı ve yeni nesil Siri

Apple'ın en merak uyandıran projelerinden biri, HomePod ile iPad'i birleştiren ekranlı akıllı ev cihazı. Bu ürün, evin merkezine konumlandırılacak bir kontrol paneli işlevi görecek. Yeni HomePod mini ise Gemini tabanlı yeni nesil Siri entegrasyonuyla gelecek. Bunlara ek olarak yeni Apple TV, A18 çipli standart iPad, Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modelleri de yıl bitmeden vitrine çıkması beklenen ürünler arasında yer alıyor.