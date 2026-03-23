ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, müzakerelerin aynı hızla devam etmesi halinde kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

“Önemli konularda mutabakat sağlandı”

Trump, gazetecilere yaptığı değerlendirmede ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin kritik aşamaya geldiğini söyledi. Tarafların bazı temel başlıklarda uzlaştığını vurgulayan Trump, pazar günü başlayan temasların pazartesi günü de sürdüğünü belirtti.

Sürecin “verimli” ilerlediğini ifade eden Trump, bu ivmenin korunması halinde yakın zamanda somut bir sonuç alınabileceğine işaret etti.

Görüşülen isim gizli tutuldu

ABD Başkanı, İran tarafıyla yapılan temaslarda kimin muhatap alındığına ilişkin soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Ancak görüşmelerin “üst düzey ve saygın bir isimle” yürütüldüğünü söyledi.

Trump, İran’daki mevcut güç yapısının zayıfladığını savunarak, yönetim kadrosunun önemli ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

“Dini liderle görüşmüyoruz” mesajı

Trump, görüşmelerin İran’ın dini lideriyle yapılmadığını net bir şekilde dile getirdi. İran’daki liderlik tartışmalarına da değinen ABD Başkanı, bazı isimlerin rolüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Özellikle Mücteba Hamaney hakkında net bir bilgi olmadığını belirten Trump, bu ismin ülkenin gerçek lideri olarak görülüp görülmediğine dair şüphelerini de paylaştı.

Müzakerelerde dikkat çeken isimler

Trump, diplomatik sürece ABD tarafında bazı kritik isimlerin de dahil olduğunu açıkladı. Özel temsilci Steve Witkoff ve danışman Jared Kushner’ın görüşmelerde aktif rol oynadığını belirten Trump, sürecin çok yönlü şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Enerji vurgusu: “Piyasalar rahatlamalı”

ABD Başkanı, açıklamalarında enerji piyasalarına da geniş yer ayırdı. Küresel ölçekte petrol arzında yaşanan daralmaya dikkat çeken Trump, piyasaya daha fazla petrol sunulmasının önemine işaret etti.

“Sistemde mümkün olduğunca fazla petrol olmalı” diyen Trump, enerji arzının artırılmasının küresel istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar ve petrol geliri tartışması

Trump, İran’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi halinde ülkenin ciddi gelir elde edeceği yönündeki eleştirilere ise mesafeli yaklaştı. İran’ın petrol gelirine erişiminin sanıldığı kadar kolay olmadığını savundu.

İran’ın elde edebileceği olası gelirlerin sınırlı kalacağını belirten Trump, bu durumun bölgedeki güç dengelerini değiştirmeyeceğini öne sürdü.

“Bu gelir savaşın seyrini değiştirmez”

ABD Başkanı, İran’ın petrol satışından kazanacağı miktarın çatışmalar üzerinde belirleyici olmayacağını ifade etti. Trump, asıl hedeflerinin enerji piyasalarında istikrarı sağlamak olduğunu belirterek, sistemin “akıcı” şekilde işlemesi gerektiğini söyledi.

Gözler müzakere sürecinde

ABD ile İran arasında devam eden temasların nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, tarafların kısa vadede anlaşmaya varıp varamayacağı küresel siyasetin en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor.